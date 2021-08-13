13 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.18 EURO 10,0650 0.02
USD 8,5440 0.04 ALTIN 484,800 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Japonya Ay'da gıda üretimi için harekete geçti

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 16:12 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 16:12

Japonya, kamu-özel iş birliğiyle Ay'da sürdürülebilir gıda kaynaklarının üretimi için araştırma yapacak.


Kyodo ajansına göre hükümet ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)  Ay'da sürdürülebilir gıda kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla proje yürütecek.
 
Mali olarak hükümetin fonlayacağı proje, Ay'da uzun vadeli ve geniş  katılımlı görevlerde gıda tedarikine yönelik talebin karşılanmasını hedefleyecek.
 
Özel sektör firmalarının da teşvik edileceği projeye uzay gıda  araştırma grubu Space Foodsphere, çeşni üreticisi Ajinomoto, sistem entegratörü  NTT Data katılacak.
 
Kamu-özel iş birliğiyle önce ülke içi tesislerde başlanacak proje,  sonraki aşamalarda Antarktika gibi Ay'ın doğasına benzer şartlara taşınacak.
 
İç mekan mahsul verimini inceleyecek projede, Ay üzerinde kapalı devre  yetiştirme tesisi işletilmesine yönelik teknoloji geliştirilmesi hedefleniyor.
 
Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley raporuna göre halihazırda  350 milyar dolarlık küresel uzay endüstrisi 2040'ta 1 trilyon dolar gelir  getirecek. 

ETİKETLER

Japonya ay tarım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.