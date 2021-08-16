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Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek

AA |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:35 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 17:35

Japon ve İsrailli şirketler, Ay'da oksijen üretimi amaçlayan deneysel projede iş birliği yapacak.


Ay'da uzun vadeli görevlerin hayata geçirilmesine yönelik farklı  ülkelerin muhtemel teknoloji arayışları sürüyor.
 
Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios  firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek.
 
Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta  eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.
 
Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi,  "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek." dedi.
 
Helios CEO'su Jonathan Geifman, ay toprağından oksijen üretilmesinin,  gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.
 
Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram  oksijen elde edilmesini hedefliyor.
 
 Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik  edecek.
 
  
 

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