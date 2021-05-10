Japon markalar "teknoloji" için birleşti!

Tüketicilere mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve uygun bağlantı çözümleri sunmak isteyen otomotiv üreticileri, küresel işbirliğine giderek ortak çözümler sunmaya başladı. Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) ve Mazda Motor Corporation (Mazda) yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaştı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacak ve ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı hizmetler kullanılarak otomobillerle toplumlar birbirine bağlanacak. Suzuki, Subaru, Daihatsu ve Mazda markaları bugüne kadar Toyota tarafından geliştirilen temel araç iletişim teknolojilerine kendi teknolojilerini entegre ediyordu. Anlaşmayla birlikte şirketler, yeni nesil bağlantılı otomobiller için; araçlardan ağlara ve araç iletişim cihaz merkezine kadar ortak bağlanabilirlik özelliklerine sahip sistemler kuracaklar.

Ortak altyapı işi hızlandırıyor



Otomotiv sektörüne ciddi bir değişim getiren CASE (Bağlanabilirlik, Otonom/otomatik, Paylaşımlı ve Elektrikli) alanı ile; bulut hizmetleri, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ dahil olmak üzere teknoloji ve iş dünyasının iletişim ve veri işleme şekillerinde çok hızlı ilerleme kaydediliyor. Şirketler, bağlantılı aracın temel işlevleri olan araç iletişim cihazlarının geliştirilmesini ortak oluşumlarla çözümleyerek müşterilerine mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler sunabiliyor. Uygulama ve hizmetlerin gelişimini şirket içinde bir bölüm olarak konumlandırmak; verimliliği arttırırken araç iletişim cihazlarının gelişimini hızlandırıyor. Böylece her şirket, söz konusu ortak altyapıyı kullanarak, kendi uygulamalarını ve hizmetlerini geliştirmek için daha fazla odaklanabiliyor.