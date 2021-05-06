Jantsa bedelsiz bölünme ne zaman, jantsa bedelsiz ne zaman verecek? Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırımı tescili ve hak kullanım tarihine ilişkin bildirim yaptı.

Jantsa ne zaman bölünecek? Jantsa bedelsiz tarihi belli oldu. Jantsa yüzde 695 oranında bedelsiz bölüneceğini ve dağıtımların hesaplara yapılacağını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimiz, kar dağıtımı kapsamında 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere sermayenin 11.100.000 TL’den bedelsiz %695 artırılarak (77.145.000 TL) 88.245.000 TL’ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurumuz 29.04.2021 tarihi ve 2021/22 nolu SPK bülteninde onaylanmıştır. Yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar ile bedelsiz sermaye artışı tamamlandığından Aydın Ticaret Sicil müdürlüğüne 05.05.2021 tarihinde tescili yapılmıştır. Bedelsiz pay ödeme tarihi 11.05.2021’dir.”