Biden tarafından ABD Hazine Bakanlığı görevine resmen aday gösterilmesinden sonra konuşan Yellen, Amerikan Rüyası'nı yeniden inşaa etmek için çalışma sözü verdi.Kendi kendini güçlendiren bir ekonomik daralmanın engellenmesi için acilen harekete geçilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Yellen, "Bu bir Amerikan trajedisi ve bizim acil şekilde harekete geçmemiz zaruri. Eylemsizlik kendi kendini güçlendiren bir daralma üretebilir ve daha fazla hasara yol açabilir" diye konuştu.
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- Janet Yellen: Tarihi bir kriz ile karşı karşıyayız
Janet Yellen: Tarihi bir kriz ile karşı karşıyayız
02 Aralık 2020 Çarşamba - 11:41 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 11:41