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Janet Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak

12 Ocak 2021 Salı - 7:53 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 7:58

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı bildirildi.


Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre,  Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı  getirecek.
 
Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası  bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği  belirtildi.
 
 
 Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden  biri olacak.
 
Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD  Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve  2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.
 
ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı,  1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.
 
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD  Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu  duyurmuştu.
 
 Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke  tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.
 
  
 

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