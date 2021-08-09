Jane Withers hayatını kaybetti

1930'lu yıllarda çocukken başladığı kariyerini parlatıp çocuk yıldız olmayı başaran ünlü oyuncu Jane Withers, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Withers'ın ölüm haberini kızı Kendall Errair duyurdu, Errair acı haberi "Annem hayatımdaki en iyi ve özel kadındı" diyerek duyurdu.

Ünlü oyuncu son nefesini Kaliforniya, Burbank'de verdi. Oyuncunun ölüm nedeninin yaşa bağlı komplikasyonlardan kaynaklandığı açıklandı.

JANE WİTHERS KİMDİR?

Errair paylaşımında "Gülümsemesiyle odayı aydınlatırdı, kariyeri ve hayatı hakkında konuştuğunda neşe saçardı" dedi.

Yıllar sonra 1963 yılında yeniden sinemaya dönüş yaptı. Asıl ününü de bu dönemde kazandı. Ününü "Josephine the Plumber" filmine borçluydu.

1990'lara gelindiğinde daha çok seslendirme sanatçısı olarak göründü. Disney'in birçok animasyon karakterine ses verdi.