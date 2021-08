Jane Withers hayatını kaybetti

Yaşam boyu başarı ödülü sahibi olan Jane Withers, 12 Nisan 1926'da doğmuştu.

Jane Withers'ın bugün bile hatırlanan yapımları arasında Little Miss Nody, The Holy Terror, Wild and Woolly, Can This be Dixie? 45 Fathers, Checkers, Always in Trouble, The Arizona Wildcat, Pack Up Your Troubles, The Girl Frim Avenue A ve Youth Will be Served sayılabilir.