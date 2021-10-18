Jandarmayı karşısında görünce şaşırdı! 'Nasıl buldunuz'

Muğla'da yağma suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki İskender Eser, yakalandı. Eser'in jandarma ekiplerini görünce "Beni nasıl buldunuz" diyerek şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İskender Eser'in ilçede olduğu istihbaratına ulaştı. Yanıklar Mahallesi'ndeki, saklandığı evde gözaltına alınan Eser, karşısında jandarma ekiplerini görünce "Beni nasıl buldunuz" diyerek şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İskender Eser, tutuklandı.