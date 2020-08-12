Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sikke ve heykel gibi 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler ile müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Şüpheliler M.A.K. (42) ve A.K. (55) ile ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda buluşan ekipler, alışveriş sırasında şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 41 yüzük, 9 kolye ucu, 1 altın sikke, 138 sikke, 2 zar, 1 maske, 1 keçi heykeli, 1 aslan heykeli, 1 geyik heykeli, 1 kartal heykeli, 1 insan heykeli, 3 haç, 1 mühür ve çeşitli şekillerde 24 obje olmak üzere, tarihi eser olarak değerlendirilen toplam 225 obje ele geçirildi.