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Jandarmanın 17 ilde yaptığı "rüşvet" operasyonu!

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 16:41 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 17:12

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı belirtilen bir şebekeye yönelik Ardahan merkezi 17 ilde yapılan "rüşvet" operasyonda yakalananlar arasında kamu görevlilerinin de olduğunu bildirdi.


Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin çiftçiyi  destekleme projesi kapsamında işi alan yüklenici firmanın devleti ve çiftçiyi  zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı şüphesi üzerine Ardahan İl  Jandarma Komutanlığınca daha önce bir şebekeye yönelik yapılan operasyonun üçüncü  dalgasının gerçekleştiğini kaydetti.
 
Masatlı, daha önce de 15 Ocak  2019 ve 5 Mart 2019 tarihlerinde iki  aşamalı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden  31'inin tutuklandığını ifade ederek, bugün 17 ilde  gerçekleştirilen operasyonun  son aşamasında ise 47 şüphelinin yakalandığını aktardı.
 
Bu kişilerin de yakalanmasıyla soruşturma bütünlüğünün sağlandığını  bildiren Masatlı, şunları kaydetti:
 
"Hakkında yakalama kararı çıkarılan 47 şüphelinin 1'i Tarım Reformu  Genel Müdürlüğünde mühendis, 1'i Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde memur, 1'i  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, 31'i kamu görevlisi veteriner  hekim, 13'ü ise hayvan işletmesi sahibidir. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek  amacıyla örgüt kurmak' ve örgüt faaliyetleri kapsamında 'rüşvet almak/vermek',  'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem  yapılmaktadır."
 
Operasyonun Ardahan merkezli olduğunu dile getiren Masatlı, çalışmanın  Ankara, Van, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Burdur, Denizli, Erzurum, Kars, İzmir Giresun, Muş, Sinop, Şanlıurfa ve Sivas'ı da kapsadığını aktardı.
 
Masatlı, ayrıca "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 2016 yılında 148  üreticiye 4 milyon 440 bin TL, 2017'de 160 üreticiye 5 milyon 40 bin TL, 2018'de  de 166 üreticiye 4 milyon 980 bin TL olmak üzere toplam 474 üreticiye 14 milyon  220 bin TL'lik hibe verildiği bilgisini paylaştı.
 

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