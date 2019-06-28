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Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alımı yapılacak

AA |  28 Haziran 2019 Cuma - 6:58 | Son Güncelleme : 28 06 2019 - 6:58

Resmi Gazete'de yayımlanan ilama göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alınacak.


Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de  yayımlanan ilamına göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını  karşılamak amacıyla 220 erkek öğrenci alımı başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak.
 
Adaylar, başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris"  adresinden ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin  Sistemi üzerinden e-Devlet kapısından yapabilecek.
 
 Ön başvuruda bulunacak adaylarda 1 Ocak itibariyle 21 yaşını  bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak), şartı aranacak. Ayrıca  adayların lise veya dengi okulları bitirmiş olmaları yada 09 Eylül tarihine kadar  mezun durumunda bulunmaları gerekiyor.
 
 İlamda, internet ortamı dışında, posta yoluyla yada şahsen yapılan ön  başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.
 
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday  listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve  diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet  adreslerinden ilan edilecek.
 
Adaylar, başvuruyla ilgili başlama ve bitiş saatleri, temin şartları  ve diğer detaylara "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer  alan "2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru  Kılavuzu"ndan ulaşabilecek.
 
Ön başvuru süresi, 26 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
 
  
 

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