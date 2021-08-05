Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı öğrenci alacak! İşte başvuru şartları!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Jandarma SBÜ öğrenci alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Jandarma SBÜ öğrenci alımı başvuru şartla

Jandarma Genel Komutanlığı ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne öğrenci alacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla alınacak öğreciler için başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Peki, Jandarma SBÜ öğrenci alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Jandarma SBÜ öğrenci alımı başvuru şartları!

Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 15’i erkek, 2’si kadın olmak üzere 17,

Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 2’si erkek, 1’i kadın olmak üzere 3 öğrenci,

Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 30’u erkek, 1’i kadın olmak üzere 31 öğrenci alınacak.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.