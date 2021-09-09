Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi akademisyen alacak! İşte başvuru şartları!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakülte Dekanlığı, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacak. İlan Resmi Gazete 'de yayımlandı. İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi akademisyen alımı başvuru şartları...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. internet adresinden veya e Devletten alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD’ne de konacaktır.), 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha CD (Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan tablosu ve özgeçmişini kapsayacak şekilde) hazırlayarak;