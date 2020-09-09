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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! 2 terörist yakalandı

09 Eylül 2020 Çarşamba - 9:44 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 9:44

Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı


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Mardin Jandarma MİT operasyon
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