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Jandarma ve Emniyet'in yeni gücü! İsmail Demir paylaştı

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:52 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 17:55

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter  hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel  Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını bildirdi.
 
Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS  kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.
 
 

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Jandarma Bayraktar TB2 SİHA teslimat
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