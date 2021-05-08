Jandarma ve Emniyet'in yeni gücü! İsmail Demir paylaştı

Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.

? @jandarma ve @EmniyetGM’ye yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarımızı yaptık.

Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA’larımızla beraber hizmete verdik.



Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun!



?? @TC_icisleri

?? @aselsan

?? @Baykar_Savunma pic.twitter.com/7uV8lNpBmQ