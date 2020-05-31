Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2020 Jandarma Uzman alımları ile ilgili son açıklamalar!

Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? sorusu Jandarma uzman alımlarını bekleyen binlerce aday tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma Uzman Erbaş alımı ilanlarını yakından takip eden adaylar açıklamaları dikkatle izliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini ilanının yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın da Jandarma Uzman Erbaş alımı yapıp yapmayacağı öne çıkan konular arasında geliyor. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? Jandarma Uzman Erbaş alımı 2020 yılında yapılacak mı? İşte Jandarma Uzman Erbaş alımı ile ilgili merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın Jandarma Uzman Erbaş alımı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 bin 500 kadın polis ve 2 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıklamasının ardından Jandarma uzman alımlarını bekleyen binlerce aday Jandarma Uzman Erbaş alımları ile ilgili gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? Jandarma Uzman Erbaş alımı 2020 yılında yapılacak mı? İşte Jandarma uzman alımları ile ilgili merak edilenler...

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini ilanının yayınlanmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılıp yapılmayacağı internette merak edilen konular arasında geliyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı canlı yayında 2 bin 500 kadın polis ve 2 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıklamasının ardından Jandarma uzman alımlarının yapılıp yapılmayacağı da başvuru yapacak adaylar tarafından merak ediliyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Jandarma uzman alımlarına ilişkin bir duyuru yapılmadı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi internet sayfasından da Jandarma Uzman Erbaş alımlarına ilişkin bir ilan yer almıyor. Jandarma uzman alımlarına ilişkin ilan, duyuru ve açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

ASKERLİK ŞARTI ARANMAYACAK

Edinilen bilgilere göre 2020 yılı alımında da askerlik şartı olmayacak. Askerlik yapan ve yapmayan adaylar uzman erbaş alımına başvuru yapabilecek.

UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın daha önceki dönemlerde Jandarma uzman erbaş alımlarında adaylarda şu şartları aramıştı:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Özel Harekat (JÖH) Nedir?

JÖH, Jandarma Özel Harekât Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan JÖH'ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH'lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.

JÖH'ler ejderler, efeler, dadaşlar, roketler, akrep, kurtlar, fatihler gibi isimler alarak, kollarında birimlerine özgü birlik arması taşır.

Jandarma Özel Harekat ( JÖH ) Eğitimleri Jandarma Özel Harekat Timleri'nin eğitimleri, terörle mücadele bölgesine oldukça benzeyen Foça'da gerçekleştirilir. JÖH adayları İzmir 'in Foça ilçesinde on haftalık bir eğitime tabi tutulur. Burada temel savaş tekniklerini ve coğrafi koşullara dayanıklılığı arttıran eğitimleri alan JÖH'ler yorgunluk ve uykusuzluğa dayanabilme, stres altında doğru karar verebilme, özgüven, silah arkadaşlığı, iklim ve arazi koşulları sebebiyle karşılarına çıkabilecek engelleri aşabilme, mevcut silahları etkin kullanabilme gibi birbirinden zor eğitimleri alır.

Temel savaş eğitimlerini alan JÖH timleri, eğitimleri boyunca 260 kilometre koşu, 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplamda 935 kilometre yol kat ediyor. Manevra eğitimi, haritacılık bilgisi, küresel konumlama cihazı, kamuflaj, dağcılık, suda geçiş teknikleri gibi eğitimlerde alan Jandarma Özel Harekât Timleri simülatörler eşliğinde eğitim aldıkları için operasyon ve çatışma tecrübesi de kazanıyor.