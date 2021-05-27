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Jandarma'nın Volta'sı emekli oldu

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)  |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 21:42 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 21:42

Manisa'da, 2016 yılından bu yana jandarma ekipleriyle birlikte katıldığı sayısız operasyonda 1,5 tona yakın uyuşturucu madde yakalanmasında önemli rol alan narkotik köpeği Volta emekliye ayrıldı. Volta, yaşamının geri kalanını Akhisar ilçesi Zeyintliova Jandarma Karakolunda geçirecek.


Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2011 yılında görev almaya başlayan Pointer cinsi Volta isimli narkotik köpeği, 2016 yılında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğüne tayin edildi. Manisa merkez ve ilçelerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarının tümüne katılan Volta, jandarma personelinin de en büyük destekçisi oldu. Valta'nın katıldığı operasyonlarda bugüne kadar 1,5 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.
 
Özel eğitimin yanı sıra doğuştan var olan keskin koku alma yeteneği sayesinde zehir tacirlerine göz açtırmayan Volta, 13 yaşında emekliliğe ayrıldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaşamının geri kalanında emekliliğinin keyfini sürdürmesi için Voltayı, Akhisar ilçesi Zeyintliova Jandarma Karakoluna gönderdi.
 

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