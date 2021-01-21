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Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

21 Ocak 2021 Perşembe - 1:10 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 1:10

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.


Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına  3 bin 770 jandarma, 925 lojistik alt branşlı, 265 muhabere, 14 at bakıcısı, 13  bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 kurbağa adam branşlarında olmak üzere 5 bin  sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.
 
Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden  yapılacak.
 
Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet  adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini"  kılavuzunda yer alıyor.
 

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