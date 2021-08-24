Jandarma Genel Komutanlığı terfi listesi 2021! Jandarma terfi ile emekli edilen general ve albay listesi 2021…

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığında 4 Tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi etti. İşte Jandarma terfi 2021 listesi ile emekli general ve albay listesi 2021…

Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değiştirilen komutanların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Orgeneralliğe diğer Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç da Korgeneralliğe yükseltildi. İki komutan da aynı görevlerine devam edecek. Ayrıca 22 jandarma generalin görev yerleri değişti. 10 jandarma kıdemli albay ise tuğgeneralliğe yükseldi. Çeşitli görevlerde bulunan 32 jandarma kıdemli albay da, 32 kente İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Jandarma Genel Komutanlığı terfi listesi 2021 ve emekli general ve albay listesi 2021…

EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEN GENERALLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır 30 Ağustos, itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEN JANDARMA ALBAYLAR 2021 LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup albaylar Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise 15 Eylül itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

JANDARMA TERFİ 2021 LİSTESİ

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı orgeneral ve Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti.

Jandarma kıdemli albaylar Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkcıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven'in rütbesi ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Ayrıca 28 generalin yeni görevleri belirlenirken 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları yapıldı.

Korgenaral Ali Çardakçı Orgeneral rütbesine,

Tümgeneral Halis Zafer Koç Korgeneral rütbesine,

Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu Tümgeneral rütbesine,

Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi Tümgeneral rütbesine,

Tuğgeneral Ali Doğan Tümgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. Hüseyin Bekmez Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. Gökhan Çiloğlu Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. Sinan Şen Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. İsmail Sıkı Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. Ali Gemalmaz Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. Necip Çarıkçıoğlu Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. Mustafa Çekiç Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. Hidayet Arıkan Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. Eyüp Subaşı Tuğgeneral rütbesine,

Jandarma KD. ALB. İbrahim Güven Tuğgeneral rütbesine terfi etti.