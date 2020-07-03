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Jandarma Genel Komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alınacak

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 7:18 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 7:18

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için başvurular başladı.


Jandarma Genel Komutanlığına 1300 erkek öğrenci alınacak.  Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik  Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Astsubay Meslek  Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300  erkek öğrenci alınacak.
 
 Başvurular bugünden itibaren 3 Ağustos saat 17.00'ye kadar  yapılabilecek.   Başvurular sadece, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris"  internet adresi ile  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel  Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı  dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
 
   Adayların, lise veya dengi okullardan, kayıt tarihine kadar mezun  olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla  yabancı ülke lise mezunu olmaları gerekiyor.  Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının  1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor.    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların  listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve  diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet  adresinden ilan edilecek.
 
 Detaylara, "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer  alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru  Kılavuzu" ve "2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci  Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilir.
 
  
 

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