Jandarma Genel Komutanlığı memur ve sözleşmeli personel alıyor!

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı açıktan atamayoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 32 devlet memuru ile 9 sözleşmeli personel alacak. Ayrıca, Peki, Jandarma memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı memur ve sözleşmeli personel alımı şartları...

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 32 devlet memur u ile 9 sözleşmeli personel alacak. Jandarma Genel Komutanlığı memur ve sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Jandarma memur alımı başvuruları nasıl yapılır? andarma sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı şartları...

Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan devlet memuru ve sözleşmeli personel alacak.

JANDARMA MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilanı başvurusu https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular, 28 Aralık 2020 tarihinde başlayıp, 15 Ocak 2021 tarihinde saat 17:00’de sona erecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza , T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış

olmak,

f. Erkek adaylar için; askerlik le ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,

yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

h. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.