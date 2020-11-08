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Jandarma Bitlis’te, 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi

08 Kasım 2020 Pazar - 14:02 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 14:07

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.


 
Bitlis’in Tatvan İlçesi kırsalındaki Çirik bölgesinde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı  bölgeyi kontrol altına aldı. 
 
Bölgede yapılan incelemelerde, 138, 60, 80 cm ebatlarındaki çukurlar içerisine yerleştirilmiş, 6 adet teneke bulundu. Tenekelerde toplam *(100 kg)* mazot ile desteklenmiş, fünyeleri takılı patlamaya hazır halde amonyum nitrat maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
 

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