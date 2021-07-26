Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için sabırsız bekleyiş sürüyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak bekçi alımı ilanları dört gözle bekleniyor. 2021 yılında 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekçi olmak isteyenlerin sabırsız bekleyiş sürüyor. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü belli zamanlarda bekçi alımı ilanı yayınlıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından verilecek bekçi alımı ilanı merak ediliyor. İşte, 2021 bekçi alımlarında son durum...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.



31 yaşından gün almamış olmak



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.