Jandarma atama listesi yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı terfi listesi 2020

Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfi listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi. İşte Jandarma atama listesi ve Jandarma atama kararnamesi 2020…

Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfi kararları ile birlikte emekliliğe ayrılan personellerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 Tümgeneral ve 24 Albay emekliye sevk edildi. 28 ile yeni İl Jandarma Komutanı atandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı. Yapılan diğer atamalar ise şu şekilde; Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi ve bir general de yurt dışı görevine atandı.

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.

JANDARMA ATAMA VE TERFİ LİSTESİ