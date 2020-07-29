Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) öğrenci temini başvuru işlemleri 3 Temmuz’da başladı. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapan adaylar mülakatların ne zaman yapılacağını merak ediliyor. Peki, Jandarma Astsubay mülakat yerleri açıklandı mı? Jandarma astsubay alımı 2020 mülakat tarihleri belli mi? İşte Jandarma astsubay mülakat konusunda merak edilenler…

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 3 Temmuz’da başladı. Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvurusunu yapan vatandaşlar, gözlerini mülakatlara çevirdi. Peki, Jandarma Astsubay mülakat yerleri açıklandı mı? Jandarma astsubay alımı 2020 mülakat tarihleri belli mi?

JANDARMA ASTSUBAY MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

3 Temmuz’da başlayan Jandarma astsubay alımı başvuruları 3 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru işlemleri devam ettiği için Jandarma Astsubay mülakat yerleri açıklanmadı.

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

KPSS puanı istenen branşlarda, adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjanın miktarının 10 katına kadar aday, KPSS Puanı istenmeyen branşlar için ise tüm adaylar sınavlara çağrılacaktır. b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacakAdaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.NOT: Şehit veya vazife malulü Eş ve Çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) sınav ücreti yatırmayacak, ön başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SINAV AŞAMALARI NELERDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı 481 subay alımı başvuru sonuçlarına göre adaylar 3 aşamalı bir sınavdan geçecekler. Aşamalar sırasıyla, Fiziki kontrol, Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik ve mülakat sınavı şeklinde olacak. Eğer aday, bu aşamalarından he hangi birinde başarısız olursa bir sonraki aşamaya geçemeyecek.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar. (2) Değerlendirmede adayın; (a) Konu hakkında bilgi düzeyi, (b) Kendisinden istenileni kavrama, (c) Özgüveni, (ç) İfade etme yeteneği, (d) Beden dilini kullanma becerisi, (e) Mesleki bilgi düzeyi, olmak üzere altı ayrı kritere göre; mesleki bilgi kriteri 40 puan, diğer beş kriterin her biri 12 puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir

Kontrol: Subay olmak isteyen adaylar, Fiziki yeterlilik sınavı öncesi Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından bir kontrolden geçirilecekler. Adayların fiziki kontrol sırasında, asgari fiziki standartlarda olması gerekiyor. Adaylara, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre notlar veriliyor. Bu komisyondan geçerse Fiziki yeterlilik sınavına tabii tutulur. Eğer geçemezse ilerleyemez. Lakin itiraz hakkını kullanabilirler.

Fiziki Yeterlilik Sınavı: Fiziki yeterlilik sınav komisyonu subay olmak isteyen adayların durumunu görerek gerçekleştirir. Adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere, aşağıda sizler ile paylaştığımız parkurda uygulamalı sınava tabii tutulurlar. Kadın ve erkeklerin kriterleri farklıdır. Başarılı olmak için yüz üzerinden en az altmış puan almak gerekmektedir.

Mülakat Sınavı: Mülakat sınavına erişmek öncelikle önceki 2 aşamayı tamamlamayı gerektirmektedir. Burada adayların bilgi düzeyi, Kendisinden istenileni kavrama, Özgüveni, İfade etme yeteneği, Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Başarı ise yine yüz üzerinden 60 puan almak ile sağlanmaktadır.