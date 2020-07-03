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Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuru şartları ne? 2020 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuruları

03 Temmuz 2020 Cuma - 14:34 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 14:52

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300 erkek öğrenci alınacak. Peki, 2020 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuru şartları ve ilanın detayları...


Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı 1300 öğrenci alıyor. Peki, 2020 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuru şartları ne? Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu astsubay alımı ilanı...
 
Jandarma Genel Komutanlığına 1300 erkek öğrenci alınacak.  Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik  Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Astsubay Meslek  Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300  erkek öğrenci alınacak.
 
JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
 
Başvurular bugünden itibaren 3 Ağustos saat 17.00'ye kadar  yapılabilecek. Başvurular sadece, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris"  internet adresi ile  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel  Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı  dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
 
JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU ŞARTLARI
 
Adayların, lise veya dengi okullardan, kayıt tarihine kadar mezun  olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla  yabancı ülke lise mezunu olmaları gerekiyor.  Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının  1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların  listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve  diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.
 
Detaylara, "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer  alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ve "2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci  Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilir.
 
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN
 
2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci  Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN 
 
BAŞVURU ZAMANI VE YERİ 
 
 - Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden
ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi
üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında giriş yapılacaktır. 
 
JANDARMA PERSONEL TEMİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
 
- Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.
 
- Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır.
Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip
edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
 
 

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