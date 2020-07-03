Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuru şartları ne? 2020 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuruları

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300 erkek öğrenci alınacak. Peki, 2020 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuru şartları ve ilanın detayları...

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı 1300 öğrenci alıyor. Peki, 2020 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu başvuru şartları ne? Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu astsubay alımı ilanı...

Jandarma Genel Komutanlığına 1300 erkek öğrenci alınacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim -öğretim görecek, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300 erkek öğrenci alınacak.

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular bugünden itibaren 3 Ağustos saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Başvurular sadece, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, lise veya dengi okullardan, kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmaları gerekiyor. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının 1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

Detaylara, "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ve "2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilir.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN

2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU ZAMANI VE YERİ

- Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden

ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi

üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza , T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 03 Temmuz -03 Ağustos 2020 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

JANDARMA PERSONEL TEMİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

- Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

- Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır.

Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip

edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.