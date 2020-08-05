Jandarma astsubay alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma astsubay subay alımı 2020…

Jandarma astsubay alımı için başvuruda bulunan adaylar, sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. 3 Temmuz'da başlayan başvuru sürecinde son adım atıldı. Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından gözler, Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna çevrildi. Peki, Jandarma astsubay alımı ne zaman açıklanacak?

Jandarma subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazz astubay (1000) ve subay (300) ihtiyacını karşılamak amacıyla başvuruların sonuna gelindi. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Jandarma astsubay alımı ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma astsubay subay alımı 2020…

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Temmuz'da başlayan başvurular 3 Ağustos'ta sona erecek. Sonuçların ise bu ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

JANDARMA ASTSUBAY SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999ve sonrası doğumlu olmak)(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. www.jandarma.gov.trve www.jsga.edu.trinternet adreslerinde yayımlanan "2020 yılıJandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci başvuru kılavuzu'nda ve 2020 yılıJandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.