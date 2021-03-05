Jandarma 550 subay alacak! Başvurular için son 2 gün!

Jandarma subay alımı başvurusu için son günler. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapılacak. Jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma subay alımı başvuru şartları ne? İşte Jandarma 550 subay alımı başvuru detayları...
Jandarma subay alımı başvurusu için son günlere girildi. Jandarma 550 subay alımı için başvurular 17 Şubat'ta başlamıştı. Yayınlanan ilanda Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; 27 erkek, 3 kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay ile 446 erkek, 74 kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alımı yapılacak. Başvurular için son tarih 7 Mart.
JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular sadece 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' internet adresindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Subay adayları, temine ilişkin detaylara 'www.jandarma.gov.tr', 'www.sg.gov.tr', 'www.jsga.edu.tr' adreslerinde yer alan '2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.