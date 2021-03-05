Jandarma 550 subay alacak! Başvurular için son 2 gün!

Jandarma 550 subay alımı başvurusunda son 2 gün. Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; 27 erkek, 3 kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay ile 446 erkek, 74 kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alımı yapılacak.Toplamda 550 subay alımı için 17 Şubat'ta başlayan başvurular, 07 Mart'ta sona erecek. Peki, Jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma subay alımı başvuru şartları ne? İşte Jandarma 550 subay alımı başvuru detayları...

