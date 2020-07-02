JAMYO ve JSGF başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! JAMYO - JSGF 2020 başvuru tarihi ve jandarma 1300 subay astsubay alımı başvuru şartları!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 1300 askeri öğrenci ve askeri personel alımı yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet adresi üzerinde yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ve Jandarma Astsubay meslek Yüksek okulu öğrenci alımı yapılacak.

2020 yılı askeri öğrenci alımı ve askeri personel alımı ilanı yayımlandı. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan esas alınarak; 2020 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ( JAMYO ) 300 Erkek Öğrenci alacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 500.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak, Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az %80’ini almış olması gereklidir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (1.000) erkek kontenjanın %5’i (50 öğrenci) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına tahsis edilecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) de 1000 erkek öğrenci alack. Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 veya üzerinde puan almak, Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT); Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak, Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak, Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SAY) en az %80’ini almış olması gereklidir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

EĞİTİM ŞARTI: Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak, Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek.

YAŞ ŞARTI: Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

SAĞLIK ŞARTI: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak, Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI 2020 BAŞVURU TARİHİ

Jandarma Genel Komutanlığına Öğrenci alımı için adaylar başvurularına 03 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başlayacaklar. Bu kapsamda başvurular en geç 03 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecektir.

Adaylar başvurularını sadece vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

JSGF BAŞVURU KILAVUZU

JAMYO BAŞVURU KILAVUZU