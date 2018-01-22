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James Mattis: Türkiye, operasyonla ilgili bizi uyardı

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 0:27 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 3:24

ABD Savunma Bakanı James Mattis Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'Savaş uçakları havalanmadan önce bizimle istişare ederek bizi uyardılar' dedi


ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin meşru  güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar.” dedi. 
 
ABD medyasında yer alan haberlere göre Mattis, Güneydoğu Asya’ya  giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin  kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz  hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.
 
Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis,  "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var.” diye konuştu.
 
Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis,  "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair  bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.
 
Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle  bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.
 

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ABD James Mattis Zeytin Dalı Harekatı
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