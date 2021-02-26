Jaguar ve Land Rover tamamen elektrikli oluyor!

Jaguar Land Rover markası çevreye olan etkisini minimuma indirmeyi hedefliyor. 2030 yılına kadar Land Rover satışlarının yüzde 60’ını, Jaguar satışlarının ise yüzde 100'ünü tamamen elektrikli modellerden oluşturacak şekilde yeniden yapılanan Jaguar Land Rover, 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlıyor. Stratejiyi hayata geçirebilmek için yıllık 2,5 milyar sterlin harcayacak olan Jaguar Land Rover, bütçeyi başta elektrifikasyon teknolojileri olmak üzere bağlantılı hizmetler ve veri merkezli ekosistemin oluşturulmasında kullanacak.

Jaguar elektrikli olarak yeniden doğacak



Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hem Jaguar hem de Land Rover’ın ayrı altyapılar üzerinde elektrikleneceğini belirten JLR CEO'su Bolloré, Jaguar markasının temsil ettiği tüm değerleri modernize lüks kavramıyla baştan tasarlayacaklarını, 2025 yılı itibarıyla Jaguar’ın tamamen elektrikli bir marka olarak yeniden doğacağını belirtti. Lüks SUV segmentinin tartışmasız lideri Land Rover araçlarının da 2 yeni platform üzerinde elektrikleneceğini belirten CEO, Reimagine stratejisi kapsamında ilki 2024 yılında yollarla buluşmak üzere önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen elektrikli 6 Land Rover modelini pazara sunacaklarını söyledi. Şirketin Reimagine stratejisi kapsamında, Jaguar ve Land Rover için en son teknoloji elektrifikasyon altyapısını destekleyen üç ayrı platform inşa edilecek. Bu platformlardan biri Jaguar, ikisi Land Rover için üretim yapacak. Jaguar’ın yeni platformu tamamen elektrikli modeller için tasarlanırken, Land Rover platformları ise hem elektrik destekli içten yanmalı motor, hem de tamamen elektrikli modellere uygun şekilde "Modüler Boylamsal Mimari (MLA)"yi kullanacak.