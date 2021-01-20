Jack Ma ile ilgili yeni gelişme!

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Hakkında 'kayboldu' iddiaları ortaya atılan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma uzun süredir ilk kez kamuoyunda görüldü.

Çin yönetimi ile Alibaba'nın iş modeli ve Ant Group halka arzı nedeniyle sorunlar yaşamasının ardından bir süre medyada yer almayan Jack Ma için, "kayboldu" iddiaları ortaya atılmıştı.

Jack Ma, bugün uzun aradan sonra ilk kez medyada yer aldı.