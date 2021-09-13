İzzet Yıldızhan: Oğullarımın işlerine son verdim!

Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konser programlarına hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir otelde sahne aldı. Sinem-Muhammed Kaya çiftinin düğününde sahneye çıkan Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
Dokuz çocuk sahibi olan iş insanı Yıldızhan'ın, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermesiyle ilgili konuştu.
"OKULLAR AÇILINCA İŞLERİNE SON VERDİM"
Yıldızhan, "Hayatı öğrensinler diye çalışmalarını istedim. Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim. Okullar açılınca yeniden işe alacağım. Şimdi eğitim zamanı. Hayatımda çocuklarımın eğitimi her şeyden önce gelir" dedi.
Son yıllarda iş insanı kimliğiyle daha çok anılan Yıldızhan, işleri hakkında "Allah'ıma bin şükürler olsun her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
OTELİNDE ÇALIŞTIRDI
Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini belirten Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp, çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var" demişti.