İzzet Yıldızhan: Oğullarımın işlerine son verdim!

Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konser programlarına hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir otelde sahne aldı. Sinem-Muhammed Kaya çiftinin düğününde sahneye çıkan Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"OKULLAR AÇILINCA İŞLERİNE SON VERDİM"

Son yıllarda iş insanı kimliğiyle daha çok anılan Yıldızhan, işleri hakkında "Allah'ıma bin şükürler olsun her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

OTELİNDE ÇALIŞTIRDI

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini belirten Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp, çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var" demişti.