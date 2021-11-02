İzzet Yıldızhan'dan sert sözler: Cezanızı çekeceksiniz!

Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak 'flört' açıklaması gelmişti. 58 yaşındaki türkücü, "Kızlarımın eş seçme şansı yok, ben seçmeyeceğim tabii ki! Flörte karşıyım. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım" diyerek tepki çekmişti.

Yıldızhan tepkilerden sonra bir açıklama yaptı.

"KLAVYE KAHRAMANLIĞI"

İzzet Yıldızhan açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle... Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hâlâ edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim.

Bu klavye kahramanlığı var ya... Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek... Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz. Maalesef kimsenin kimseye böyle bir şey yapma hakkı yok. Türkiye'de demokrasi var arkadaşlar. Herkes fikrini özgürce beyan edebilir. Benim hayatım olduğunu, kimseyi ilgilendirmediğini ifade ettim. Eleştirebilirsiniz çok doğaldır. Sanatçıyım çünkü. Yapmış olduğum her şey hem kabul görülür hem de eleştirilebilir. Bu da hayatımızın içinde olması gereken şeyler. Fakat benim çocuğuma, bütün aileme, bana edilen hakaretler... Hukuki süreç başlattım şu an. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim."

"BELDEN AŞAĞI VURMALAR"