İzzet Yıldızhan’dan mutlu aile pozu! 9 çocuğuyla birlikte...

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yoğun bir konser takvimini geri de bırakan İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası İzmir'e döndü. Mutluluğunu dile getiren dokuz çocuk babası şarkıcı, "Evlatlarımla bir aradayım ya ne dert kalıyor ne tasa” dedi.

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yoğun bir konser takvimini geri de bırakan usta sanatçı İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası soluğu evlatlarının yanında aldı.

KONSERLER BİTER BİTMEZ EVİNE DÖNDÜ

Kayseri, Romanya, İstanbul Gaziantep ve Bursa olmak üzere 10 günlük süre zarfında beş konser veren Yıldızhan, konser yorgunluğunu çocuklarıyla bir araya gelerek atlattı.

EVLATLARIYLA BİR ARADA

İzmir’de evlatlarına kavuşan ünlü şarkıcı, “Sahne değil beni yollar yordu doğrusu. Bunlar tatlı yorgunluklar ama evlatlarımla bir aradayım ya, ne dert kalıyor ne tasa” dedi.

DOKUZ ÇOCUĞU VAR

Uzun yıllardır İzmir 'de yaşayan İzzet Yıldızhan'ın 2 kızı 7 oğlu olmak üzere tam dokuz çocuğu var. Şarkıcı, daha önce aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söylemiş ve çocuklara ödül ve ceza sistemi uyguladığını dile getirmişti.

ÜÇ OĞLUNU OTELİNDE ÇALIŞTIRDI

Öte yandan İzzet Yıldızhan, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermişti.

Oğullarına hayatın zorluklarını göstermek istediğin söyleyen şarkıcı, konuyla ilgili; “Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Evlatlarımın ellerinde olan imkanların değerini bilmesi için yanımda çalıştırıyorum. Eğitimlerini tamamladıklarında ya hayallerindeki işi yaparlar ya da şirketin başına geçerler" diye konuştu.

"OKULLAR AÇILINCA İŞLERİNE SON VERDİM"

Eğitim dönemi başladığı için oğullarının işine son veren türkücü, Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim. Okullar açılınca yeniden işe alacağım. Şimdi eğitim zamanı. Hayatımda çocuklarımın eğitimi her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı. (Milliyet)