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İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy açıklaması
Meslektaşı Bülent Ersoy ile sunduğu ‘Benzemez Kimse Bize’ isimli müzik programı iki haftada yayından kaldırılan Mustafa Keser, kapris yaptığını iddia ettiği usta sanatçıyı hedef alan açıklamalar yaptı. Aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda Diva ile programı sadece dört hafta yayınlanan İzzet Yıldızhan, "Mustafa Keser'den daha sabırlı çıktım" dedi.
Önceki gün iş toplantısı için geldiği Zorlu AVM çıkışında objektiflere takılan şarkıcı İzzet Yıldızhan, magazin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.