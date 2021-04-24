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İzzet Yıldızhan'a 'İzzet Beckham' ve 'Diyarbeckham' benzetmesi!
Şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Kuruçeşme sahilinde görüntülendi. Dokuz çocuk sahibi olan Yıldızhan, dünyaca ünlü Beckham ailesine benzetilmesiyle ilgili yorum yaptı.
Pinhani’nin ‘Dünyadan Uzak’ şarkısını İzzet Yıldızhan’a vermesinden sonra sosyal medya ikiye bölünmüş, kimi eleştirirken bazı kullanıcılar ise Yıldızhan’ın yorumunu beğenmişti.