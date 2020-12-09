İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter'in hayatı...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter internette merak edilen isimler arasında geliyor. Daha önce Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yapan İzzet Ulvi Yönter MHP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor. Peki, İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında ve nereli? İzzet Ulvi Yönter'in geçmişi...

İzzet Ulvi Yönter'in hayatı ve çalışmaları internette merak edilen konuların başında geliyor. Daha önce Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yapan İzzet Ulvi Yönter MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak MHP'deki görevine devam ediyor.

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

İzzet Ulvi Yönter, 1976 yılında Afyonkarahisar 'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. Babasının adı Cevdet, annesinin adı Ayşe Dudu'dur.

Kamu Görevlisi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.