İznik ilçesi Kumbaşı mevkisinde, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler lodosun da etkisiyle büyürken, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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İznik'te sazlık alanda yangın!
DHA | 27 Aralık 2020 Pazar - 22:50 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 22:50