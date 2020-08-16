Olay, dün Yakakent ilçesi sahilinde meydana geldi. Görev yaptığı Erzincan'dan memleketi Samsun'a izne gelen Özkurt, serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen Özkurt, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Özkurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkurt'un Erzincan'da görev yaptığı öğrenildi.
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- İzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
İzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
DHA | 16 Ağustos 2020 Pazar - 20:51 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 20:51