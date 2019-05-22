İzmit'te otobüs devrildi: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yokuş inen 41 BR 262 plakalı belediye otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, yolculardan bazıları da ayakta tedavi edildi.

Bu arada, itfaiye ekipleri yan yatan otobüsün altında sıkışan kadın yolcuyu yaklaşık 30 dakika süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza mahallindeki otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.