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İzmit'te otobüs devrildi: 7 yaralı

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 17:21 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 18:27

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediye otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner  Kışlalı Caddesi'nde yokuş inen 41 BR 262 plakalı belediye otobüsü, henüz  bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk  edildi.
 
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere  kaldırılırken, yolculardan bazıları da ayakta tedavi edildi.
 
Bu arada, itfaiye ekipleri yan yatan otobüsün altında sıkışan kadın  yolcuyu yaklaşık 30 dakika süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden  çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
 
Kaza mahallindeki otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.
 

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