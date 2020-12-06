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İzmit'te bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü!

DHA |  06 Aralık 2020 Pazar - 23:51 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 23:51

İzmit'te, koronavirüs nedeniyle bir ay içerisinde Muhammet (39), annesi Mahmure ve babası Hasan Kılınç (76) yaşamlarını yitirdi.


İzmitte emlakçılık yapan Muhammet Kılınç, kasım ayında koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. 3 çocuk babası Muhammet Kılınç, 12 Kasımda yaşamını yitirdi. Kronik rahatsızlığı bulunan anne Mahmure Kılınç da koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi. Mahmure Kılınç, Hatipköy Mezarlığında oğlunun yanında toprağa verildi.
 
Yine aynı aileden kovid-19 teşhisiyle bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise bugün yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Hasan Kılınçın cenazesi yarın oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verilecek. 

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