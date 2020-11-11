Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
6.6 büyüklündeki depremin ardından gergin olan İzmirliler, bu depremde de tedirginlik yaşadı.
Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Kuşadası Körfezi’nde ilk belirlemelere göre 4.8 büyüklüğünde bir #deprem gerçekleşti. Bölgede bulunan ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.