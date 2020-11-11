11 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.255 0.95 EURO 9,5840 -0.53
USD 8,0950 -0.75 ALTIN 489,780 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem!

11 Kasım 2020 Çarşamba - 9:55 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 10:19

Son dakika haberine göre Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

6.6 büyüklündeki depremin ardından gergin olan İzmirliler, bu depremde de tedirginlik yaşadı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Kuşadası Körfezi’nde ilk belirlemelere göre 4.8 büyüklüğünde bir #deprem gerçekleşti. Bölgede bulunan ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.
 
 

ETİKETLER

İzmir deprem izmir deprem son depremler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.