İzmir varyantı var mı? Covid 19 Türk varyantı iddiaları doğru mu?

İzmir varyantı var mı? İzmir Tabip Odası ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği’nin yaptığı ortak açıklamayla, başlıca varyantların dışında İzmir’de yeni alt türlerin saptığını belirtmesi üzerine kentte endişe arttı. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, İzmir’de aşılanma oranının yüksek olması dolayısıyla İzmir’e has bir varyant oluşumu ihtimalinin çok düşük olduğunu belirterek, kamuoyunda paylaşılan bilgilerin kaynaklarının sorgulanması gerekliliğine dikkat çekti.

İZMİR VARYANTI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener konuyla ilgili Egedesonsöz internet sitesine konuştu, İzmir’e has bir varyantın oluşma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

''İZMİR VARYANT OLUŞUMU İHTİMALİ DÜŞÜK İLLERDEN''



Şener, İzmir Tabip Odasının açıklamasının güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.



- İzmir’e has, sadece İzmir’de görülen özel farklı al tür olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir’in aşılanma oranı çok iyi. Gelen bu bilgilerin kaynağını net bir şekilde kontrol etmek gerekiyor. Yeni bir varyant oluşumu ihtimali en düşük yerlerden birisidir İzmir. İzmir’e has varsa göç hareketiyle ilgisi olabilir mi diye sorgulamak gerekir. Elimizde öyle bir veri yok. Kaynağı açıklanırsa bizler de kontrol ederiz.



İzmir Tabip Odası’nın İzmir Varyantı iddiasına ilişkin ise İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmadı.



Türkiye'deki vakalarda bugüne kadar Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları görüldü.