25 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4570 0.70
USD 7,9700 0.40 ALTIN 487,450 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısı 3,5 kat arttı

DHA |  25 Ekim 2020 Pazar - 19:41 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 19:41

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs vakalarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını açıkladı.


İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmirde de Covid-19 tehlikesi artarak, devam ediyor. İzmirde 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Koronanın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

İzmir Yavuz Selim Köşger koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.