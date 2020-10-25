İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmirde de Covid-19 tehlikesi artarak, devam ediyor. İzmirde 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Koronanın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.
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- İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısı 3,5 kat arttı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısı 3,5 kat arttı
DHA | 25 Ekim 2020 Pazar - 19:41 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 19:41