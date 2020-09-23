İzmir Valisi Köşger: Geçen haftaya göre son 3 günlük vaka sayısında 3’te 1 düşüş var

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kesilecek cezalara ilişkin açıklamada bulunarak, "Bundan sonra daha da keskin cezalar gelecek ve bunlar tahsil edilecek. Bundan sonra, vatandaşlar kesilen cezaları ödemeden kamuda yapılacak işlemleri yapamaz hale gelecek, hükumetin de bu konuda bir inisiyatifi var." dedi ve kentte geçen haftaya göre, son 3 günlük vaka rakamlarında 3'te 1 oranında bir düşüş görüldüğünü söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger vaka sayıları ve cezalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçen haftaya göre, son 3 günlük vaka rakamlarında 3'te 1 oranında düşüş yaşandığını belirten Köşger, bundan sonra kesilecek olan cezaların da vatandaşın canını yakacağını, vatandaşların kesilen cezaları ödemeden kamuda yapılacak işlemleri de yapamaz hale geleceğini söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle birlikte kentin işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde tek tek esnafı ziyaret edip, corona virüse yönelik alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

Taksi durakları, restoran ve kafeteryalara uğrayan Köşger, masalarında dezenfektan bulunmayan işletmeleri uyardı, yolda maske takmadan yürüyen vatandaşlara da maske taktırdı.

VATANDAŞTAN VALİYE: 'OKSİJEN ALAMIYORUZ '

Vali Köşgör, maskesiz olan, kimya mühendisi olduğunu söyleyen 65 yaş üstü bir vatandaşa uyarıda bulundu. Maske takmanın zor olduğunu söyleyen vatandaş, "Bunu devamlı takınca oksijen alamıyoruz, oksijen almamız lazım. Bunlar sentetik şeyler. Ayrıca sürekli olarak 1 TL vermek ekonomik olarak yük oluyor" dedi. Vali Köşger ise vatandaşa, "Şu anda bu kurallara riayet etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Bir önerin var mı? Virüse karşı sosyal mesafeye, hijyenimize ve maske takmaya dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sırada söz alan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, "Yoğun bakıma giren bir hastanın yükü 500-600 bin TL olduğu için, 1 TL vermenin çok zor olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'BUNDAN SONRA KESİLEN CEZALAR VATANDAŞIN CANINI YAKACAK'

Denetimler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Köşger, geçen haftaya göre durumun İzmir 'de daha iyi olduğunu belirterek, "Bundan sonra daha da keskin cezalar gelecek ve bunlar tahsil edilecek. Bundan sonra, vatandaşlar kesilen cezaları ödemeden kamuda yapılacak işlemleri yapamaz hale gelecek, hükumetin de bu konuda bir inisiyatifi var. Caydırıcı olması konusunda bu önemliydi. Bundan sonra kesilen cezalar vatandaşın canı yakacak cezalar olacak ve tahsil edilecek. Vatandaşların kurallara riayet etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanımız bizlere tedbirleri artırmamız gerektiğini söyledi, biz de bunu yapıyoruz" dedi.

'SON 3 GÜNÜN RAKAMLARI, GEÇEN HAFTAYA GÖRE 3'TE 1 DÜŞTÜ'

İzmir'deki son durum hakkında da bilgiler veren Vali Köşger, "Şu an itibariyle İzmir'de ilave bir tedbir almamızı gerektirecek bir durum yok. İzmir en kötü 15 il arasında da değil, en iyi 10 il arasında da değil. Geçen haftaya göre, son 3 günlük vaka rakamlarında 3'te 1 oranında bir düşüş görüyoruz" dedi.