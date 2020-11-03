İzmir - Urla açıklarında bir deprem daha

İzmir - Urla açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 23.35 olarak açıkladı.

AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi İzmir - Urla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin derinliğini 16.05 km olarak belirtirken saatini 23.35 olarak açıkladı.