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İzmir - Urla açıklarında bir deprem daha

03 Kasım 2020 Salı - 23:53 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 23:53

İzmir - Urla açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 23.35 olarak açıkladı.


AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi İzmir - Urla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin derinliğini 16.05 km olarak belirtirken saatini 23.35 olarak açıkladı.

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