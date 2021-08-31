İzmir- St. Petersburg uçuşları yeniden başlıyor

İzmir’i hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, 1 Eylül’den itibaren başlayacak İzmir – St. Petersburg uçuşlarını pazar ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez düzenleyecek. SunExpress, bu yaz İzmir’den dış hatlarda 28, iç hatlarda ise 14 destinasyona uçuş sunuyor.
TURİZMİ DESTEKLEMEK AMAÇLANIYOR
SunExpress, Avrupa’nın pek çok kentinden Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden İzmir’e düzenlediği uçuşlarla Türk turizmini desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, 2019 yılında İzmir ile St. Petersburg arasında düzenlediği uçuşlarla toplamda 9,7 bin yolcuya hizmet vermişti.