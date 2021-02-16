İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ve TOKİ tarafından yapılacak konutların temel atma töreni 22 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak. İzmir Seferihisar TOKİ evleri nereye yapılacak? TOKİ İzmir Seferihisar evleri ne zaman teslim edilecek?

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 116 kişi öldü, binin üzerinde kişi ise yaralandı. Depremde 679 bina üzerindeki 3 bin 828 bağımsız bölüm ağır hasarlı, 789 binadaki 9 bin 117 bağımsız bölüm ise orta hasarlı olarak tespit edildi. İzmir Seferihisar TOKİ evleri nereye yapılacak? TOKİ İzmir Seferihisar evleri ne zaman teslim edilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir depreminin izlerini silmek için çalışmalara başladı ve depremde yıkılan binalar için 7 bölgede İzmir'e has mimari proje yapıldı. Bunun için de 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen İzmir kent merkezi yapılarından esinlendi. Bunların başında da 1892'de inşa edilen tarihi Ticaret Borsası binası ve Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki tarihi binalar incelendi. Burada dönüşecek bölgenin İzmir'in tarihi kökleriyle ilintili olması hedeflendi. 7 proje alanın 6'sının ihalesi geçtiğimiz Aralık ayında tamamlandı. 3. proje alanın ihalesi ise 15 Ocak'ta gerçekleştirildi. 7 proje alanında bin 178 tane 2+1, 266 tane de 3+1 daire inşa edilecek. Toplam konut sayısı bin 444, dükkan sayısı ise 208 olacak.

İZMİR SEFERİHİSAR TOKİ EVLERİ NEREYE YAPILACAK?

22 Şubat'ta AK Parti İzmir İl Kongresi için kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet Mahallerinde belirlenen 7 bölgede yapılacak binaların temelini atacak.

İZMİR SEFERİHİSAR TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Depremin 1. yıl dönümünde 30 Ekim 2021'de depremzedelere binaların teslim edilmesi hedefleniyor. Zemin artı 5 kat olması planlanan yaklaşık konutlar için temel ve zemin iyileştirme çalışmaları yaklaşık bir ay önce başlamıştı. Yeni binalar bu yılın sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.