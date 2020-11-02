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İzmir Seferihisar'da korkutan deprem!

02 Kasım 2020 Pazartesi - 15:12 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 15:21

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.18 km olarak açıkladı.


İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.18 km olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 'İzmir'de cuma günü yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denilmişti.
 

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İzmir Seferihisar deprem
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